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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали в трех ДТП в Пскове за один день. ФОТО

12.05.2025 15:18|ПсковКомментариев: 0

Четыре человека пострадали в трех дорожно-транспортных происшествиях в Пскове за один день, 7 мая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 7 мая в 12.00 столкнулись две автомашины на 291-м км 30 м автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Женщина 1985 года рождения на автомашине Geely Atlas при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомашине Skoda Fabia под управлением женщины 1979 года рождения. В «Шкоде» пострадала водитель (ушибы грудной клетки, локтевого сустава). У пассажирки «Шкоды», женщины 1971 года рождения, выявлены ушибы головы. Водители трезвые.

В 14.45 на Крестовском шоссе у дома 18 мужчина 1986 года рождения на автомашине Lada Largus при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора сбил женщину 1976 года рождения. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и заканчивала движение по «зебре».

Пострадавшая получила ушиб правого бедра. Водитель двигался от «Талисмана» в сторону Октябрьского проспекта.

В 16.10 у дома 22 по улице Алтаева женщина 1969 года рождения на Renault Kangoo при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомашине Skoda Octavia под управлением мужчины 1963 года рождения. В «Шкоде» пострадал пассажир 1988 года рождения. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лобной области.

 

«Шкода» двигалась по улице Алтаева в сторону Текстильной, а «Рено» - по дублеру Инженерной со стороны улицы Звёздной.

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Также в Госавтоинспекции Пскова уточнили информацию об имевшем место наезде на доставщика возле отеля «Покровский» в Пскове 11 мая. Сообщается, что в этот день в 11.44 на улице Кузнецкой у дома №2 водитель 2006 года рождения на скутере совершил столкновение с автомашиной Hyundai под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадавших нет. Оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Источник: Псковская Лента Новостей
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