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Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован в неврологию после ДТП в Пскове

Сбитый на улице Юбилейной в Пскове велосипедист госпитализирован в неврологию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 14 мая в 12.25 около дома 23-б по улице Красноармейская набережной произошло столкновение автомобиля и велосипедиста.

По предварительным данным, мальчик 2016 года на велосипеде двигался по тротуару со стороны улицы Мирной, не спешился перед пешеходным переходом и совершил столкновение с автомашиной Foton Sauvana. Водитель автомашины двигался на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший получил ушибы, госпитализирован в неврологическое отделение детской областной больницы.