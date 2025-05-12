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Появились фото с места ДТП в Новосокольническом районе с погибшими женщиной и ребенком

Появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с погибшими женщиной и ребенком в Новосокольническом районе, их опубликовали в сообществе ГАИ МО МВД России «Новосокольнический» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»

По предварительной информации, на 635-м километре автодороги Устюжна - Кресцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель возле деревни Заболотье Новосокольнического района 17 мая в 19:50 27-летний мужчина, находясь за рулём автомашины Nissan Primera, на закруглении дороги не справился с рулевым управлением.

Женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения автомобиля Nissan с деревом.

Управлявший автомашиной мужчина ранен.