Появились фото с места ДТП в Новосокольническом районе с погибшими женщиной и ребенком

Появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с погибшими женщиной и ребенком в Новосокольническом районе, их опубликовали в сообществе ГАИ МО МВД России «Новосокольнический» в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»
По предварительной информации, на 635-м километре автодороги Устюжна - Кресцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель возле деревни Заболотье Новосокольнического района 17 мая в 19:50 27-летний мужчина, находясь за рулём автомашины Nissan Primera, на закруглении дороги не справился с рулевым управлением.
Женщина и маленький ребёнок погибли в результате столкновения автомобиля Nissan с деревом.
Управлявший автомашиной мужчина ранен.