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В Пскове ищут свидетелей столкновения Renault с машиной «Скорой помощи» с новорожденными

В Пскове ищут свидетелей столкновения Renault с автомашиной «Скорой помощи». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, свидетелей просят обратиться в отдел дознания по телефону: 59-38-36. Помощь также могут оказать владельцы видеорегистраторов, зафиксировавших момент происшествия.

Столкновение произошло 18 мая в 19.40 у дома №23 по Красноармейской набережной. На регулируемом перекрестке с Юбилейной столкнулись автомашина УАЗ (скорая) под управлением мужчины 1973 года рождения и Renault Megan под управлением женщины 1975 года рождения.

Пострадавших нет. Из объяснений известно, что в «скорой» находились пассажиры - фельдшер и два новорожденных ребенка, с ними был отец. Спецтранспорт направлялся в перинатальный центр.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшествия. В объяснении водитель Renault сообщила, что двигалась на разрешающий сигнал светофора. По ее словам, водитель «скорой» не включил звуковой спецсигнал.