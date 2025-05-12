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Столкнувшийся с машиной на улице Труда в Пскове мальчик на самокате серьезно не пострадал

Столкнувшийся с автомашиной на улице Труда в Пскове мальчик получил ушиб. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 мая в 18.00 у дома №7а по улице Труда.

Водитель Renault Logan, мужчина 1984 года рождения, не уступил дорогу пешеходу 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому переходу слева направо. Получил ушиб мягких тканей бедра. Осмотрен в медучреждении, отпущен.

Водитель трезвый.