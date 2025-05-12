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В Пскове мотоциклист пострадал в бесконтактном ДТП на Октябрьском проспекте

В Пскове мотоциклист пострадал в бесконтактном дорожно-транспортном происшествии на Октябрьском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 20 мая в 18.05 напротив дома №36 по Октябрьскому проспекту.

По предварительным данным, водитель автомашины при перестроении создал помеху для движения мотоциклу Kawasaki под управлением мужчины 2001 года рождения.

В результате бесконтактного ДТП опрокинулся мотоцикл. Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение с переломом, ушибами и ссадинами.

Водитель автомашины установлен. Это мужчина 1971 года рождения, управлял Toyota Camry.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.