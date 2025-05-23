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На улице Коммунальной в Пскове водитель Toyota травмирован при столкновении с Skoda

В Пскове на улице Коммунальной водитель Skoda при выезде из двора врезался в Toyota. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 22 мая в 08.30 у дома №23 по улице Коммунальной.

Мужчина 1969 года рождения за рулем Skoda Octavia при движении с второстепенного направления не уступил дорогу автомобилю Toyota Picnic под управлением 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.

Изначально происшествие оформили как ДТП с техническими повреждениями. В 15.10 четверг в полицию сообщили об обращении за медицинской помощью водителя Toyota. Выявлен ушиб правой кисти.

Toyota двигалась по Коммунальной в сторону перекрестка с Юбилейной. Водитель Skoda поворачивал налево от четвертой школы.