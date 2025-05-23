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Псковичу грозит до 12 лет заключению за смертельное ДТП на трассе Санкт-Петербург-Псков-Невель

Псковичу грозит до 12 лет заключению за смертельное дорожно-транспортное происшествие на автотрассе Санкт-Петербург-Псков-Невель, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, который грубо нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, в котором погибла жительница Пскова.

В декабре 2024 года на автотрассе Санкт-Петербург-Псков-Невель мужчина, управляя транспортным средством, проявляя преступную небрежность, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий в нарушение требований пунктов 10.1 и 9.10 правил дорожного движения, не соблюдая дистанции совершила столкновение с транспортным средством под управлением Псковича.

В результате ДТП пассажирка скончалась на месте. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был обнаружен правоохранителями

Санкция части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.