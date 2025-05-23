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Самосвал «наказал» водителя универсала на круговом перекрестке улицы Труда в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове на перекрестке улиц Труда и Инженерной. Уличная камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент столкновения 3 июня в 11.28.

Легковой автомобиль въехал на перекресток с круговым движением улицы Инженерной со стороны улицы Алтаева, намеревался совершить съезд на улицу Труда. С улицы Инженерной со стороны Юности на перекресток заехал самосвал и на первом съезде продолжил движение в правой полосе. В результате столкновения легковой автомобиль развернуло.

По предварительной информации, пострадавших нет.