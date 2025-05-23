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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водителя микроавтобуса оштрафовали на 500 рублей за ДТП на улице Гагарина в Пскове

04.06.2025 18:51|ПсковКомментариев: 0

В Пскове водителя микроавтобуса оштрафовали на 500 рублей за ДТП на улице Гагарина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 3 июня в 11.10 у дома №15 на улице Гагарина.

Водитель Volkswagen Caravelle, мужчина 1979 года рождения не уступил дорогу Chery Tiggo под управлением мужчины 1978 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Водитель Volkswagen оштрафован на 500 рублей, по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ.

Сообщается, что мужчина на микроавтобусе выезжал с прилегающей территории на главную дорогу, Chery двигался по улице Гагарина, водитель собирался поворачивать налево на улицу Бастионную.

Источник: Псковская Лента Новостей
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