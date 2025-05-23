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Женщины на Peugeot и Mini Cooper попали в ДТП в Пскове

Женщины на Peugeot и Mini Cooper попали в дорожно-транспортное происшествие в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 6 июня в 07.50 на улице Леона Поземского у дома 22-а.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Водитель Peugeot 307, женщина 1975 года рождения, при перестроении совершила столкновение с Mini Cooper под управлением женщины 1983 года рождения.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Водитель Peugeot привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения), оштрафована на 500 рублей.