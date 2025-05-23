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Три человека пострадали в ДТП с двумя BMW у здания областного суда в Пскове

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с двумя BMW у здания областного суда в Пскове 7 июня, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Два BMW столкнулись на перекрёстке улиц Петровской и Розы Люксембург в 18:20. Один из водителей двигался по улице Розы Люксембург, второй - по улице Петровской.

По предварительной информации водитель одного из BMW не предоставил преимущество в движении второму.

В ДТП пострадали три человека.

Отметим, что сейчас на данном перекресте отключен светофор, поэтому при проезде данного участка дороги необходимо руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.