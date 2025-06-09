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Водитель Nissan погиб при столкновении с ВАЗ на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе

Вечером 12 июня в 19:00 на 475-м километре трассы М-9 «Балтия» в Великолукском районе Псковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

Водитель автомобиля Nissan Almera, гражданин 1950 года рождения, выполняя манёвр разворота, не убедился в безопасности своего маневра и нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу автомобилю ВАЗ 2115 под управлением гражданина 1995 года рождения. Последний двигался по той же полосе и имел преимущество в движении.

В результате автомобили столкнулись. Водитель Nissan скончался на месте ДТП по прибытии скорой медицинской помощи, но до транспортировки в медицинскую организацию. Пострадавшего водителя автомобиля ВАЗ доставили в Великолукскую областную клиническую больницу с серьёзными травмами, включая закрытый перелом левой ключицы со смещением и ушиб коленного сустава.