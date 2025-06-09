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Более 20 ДТП произошло в Псковской области за прошлую неделю

За период с 9 по 15 июня в Псковской области зарегистрировали 21 дорожно-транспортное происшествие, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

За данный период сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1466 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявили 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 9 водителя.

В результате 21 ДТП 6 человек погибли, 21 - получили травмы различной степени тяжести.