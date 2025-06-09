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Пьяный водитель и мотоциклист травмированы на дорогах Пскова в пятницу

Стали известны подробности двух дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Пскове в выходные дни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, оба учётных ДТП произошли в пятницу, 13 июня.

В 16.25 у дома 56-е по Октябрьскому проспекту водитель Ford Fusion, мужчина 1972 года рождения, не справился с управлением, наехал на опору с дорожными знаками, опору моста и опрокинулся. На момент происшествия у него установлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома теменной области, резаная рана плечевого сустава рваная рана левого колена. Доставлен в областную больницу, откуда отпущен.

Установлено алкогольное опьянение - 0,834 мг на литр. Мужчина отказался дать объяснения сотрудникам полиции, факт опьянения признал.

В тот же день в 23.25 на улице Юбилейной у дома 14 женщина 1978 года рождения на Nissan Qashqai при развороте вне перекрёстка не предоставила преимущество в движении мотоциклу Honda под управлением мужчины 1988 года рождения. Мотоциклист госпитализирован в городскую больницу. По предварительной информации, у него открытый перелом нижней трети правого предплечья и закрытый перелом левого предплечья. Информация о травмах уточняется.

Водители трезвые. По словам водителя Nissan, перед выполнением маневра она не видела мотоциклиста.