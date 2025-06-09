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На Рижском проспекте в Пскове произошло ДТП напротив «Ленты»

На Рижском проспекте в Пскове произошло ДТП напротив «Ленты». Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент столкновения двух автомобилей 18 июня около 21.55.

Водители двух автомобилей намеревались воспользоваться крайней левой полосе в направлении улицы Рокоссовского. Один ожидал разрешающего сигнала светофора в средней полосе и перестроился в соседнюю полосу. В это время сзади подъехал второй участник ДТП, который не успел остановиться.

На момент публикации полоса занята, участники ожидают сотрудников полиции.