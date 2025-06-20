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Житель Великих Лук погиб в результате ДТП на дороге Рига-Москва

Два легковых автомобиля столкнулись на 425 километре автодороги Рига-Москва вчера, 21 июня. В результате ДТП водитель Renault Duster - житель Великих Лук, и пассажир - женщина 1970 года рождения, погибли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Водитель автомобиля Renault Duster - житель города Великие Луки 1967 года рождения, не уступил дорогу автомобилю Land Cruiser Prado под управлением жителя Мурманской области, в следствие чего произошло столкновение. Наряд МЧС и СМП прибыли на место происшествия через 20 минут.

В результате ДТП водитель Renault Duster и пассажир погибли. Водитель Land Cruiser Prado получил телесные повреждения.