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Два человека пострадали в «Лада Гранте», не пропустившей грузовик на улице Поземского

Два человека пострадали в «Лада Гранте», не пропустившей грузовик на улице Поземского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 25 июня в 07.42 на улице Поземского у дома 123.

Мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной Lada Granta, при проезде нерегулируемого перекрестка при движении с второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовику МАЗ под управлением мужчины 1993 года рождения.

В результате столкновение водитель «Лады» доставлен в областную больницу для осмотра, отпущен. Пассажирка 1994 года рождения также отпущена домой. Установлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Водитель грузовика трезвый. У водителя «Лады» алкогольное опьянение не установлено, но назначено химико-токсикологическое исследование.