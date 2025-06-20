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36 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю

1 262 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 23 по 29 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлено 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано пять водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 18 - получили травмы различной степени тяжести.