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ДТП произошло в Пскове на кольце Инженерной. ВИДЕО

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент столкновения 15 июля в 17.25.

Водитель кроссовера въехал на перекресток с круговым движением со стороны путепровода и врезался в серебристый хэтчбэк на «кольце». Тот, в свою очередь, подтолкнул бампером еще один автомобиль. Подбитый последним, оценив степень повреждений, уехал.

На момент публикации на место ДТП прибыли сотрудники полиции.

Добавим, после начала работ по расширению перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной проезжая часть была заужена, происшествий до этого не было.