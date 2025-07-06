АвтоМир / Происшествия / ДТП

10 суток ареста получил водитель «пятнашки» за тройное ДТП в Пскове. ФОТО

Пьяный водитель ВАЗ устроил ДТП с легковым автомобилем и автобусом на Запсковье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 16 июля в 20.55 у дома №3 по проспекту Энтузиастов.

Мужчина 1995 года рождения на автомашине ВАЗ 21150 совершил наезд на Chevrolet Аvео под управлением женщины 1996 года рождения. Далее ВАЗ наехал на припаркованный автобус «Нефаз» в отсутствие водителя.

Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения.

У водителя ВАЗ выявлено алкогольное опьянение - 0,630 мг/л в выдыхаемом воздухе. Составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ – нетрезвый водитель не имел права управления транспортом. Суд назначил ему наказание за ДТП на проспекте Энтузиастов – 10 суток ареста