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Ребенок пострадал в столкновении двух автомашин на дублере улицы Инженерной в Пскове

Пассажир пострадал в столкновении двух автомашин на дублере улицы Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июля в 16.30 у дома 90-в по Инженерной.

На перекрестке улицы Звездной с дублером улицы Инженерной столкнулись Nissan Murano и Vortex Tingo. Мужчина 1979 года рождения за рулем «Ниссана» при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу Vortex под управлением женщины 2000 года рождения.

Медицинская помощь потребовалась пассажиру «Ниссана» 2019 года рождения. Он находился в машине без детского удерживающего устройства, был пристегнут ремнем безопасности. Получил ушиб мягких тканей головы.

Водители трезвые.