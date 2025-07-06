Два автомобиля столкнулись на въезде в Гдов. ВИДЕО

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского

Участок улицы Ленина в Пскове закроют для транспорта до конца лета

Движение транспорта ограничат по участку улицы Леона Поземского в Пскове до 28 июля