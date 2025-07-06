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Псковичка «под градусом» попала в ДТП

Псковичка, ранее лишенная права управления за пьяную езду, в марте 2025 года после распития спиртных напитков решила отвезти свою знакомую в больницу, которой стало плохо после большего количества выпитого алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Сев за руль своей машины по пути следования обвиняемая не справилась с управлением и попала в аварию, столкнувшись с другим автомобилем.

Прибыв на место ДТП сотрудники ГИБДД поняли, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения и отстранили ее от управления транспортным средством. Из-за того, что обвиняемая совершила указанное правонарушение повторно, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.