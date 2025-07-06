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Три человека пострадали в ДТП на дороге Псков-Гдов

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 79-м километре дороги Псков-Гдов-Сланцы (Гдовский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля в 18.30.

Водитель Hyundai 1982 года рождения выехала на полосу встречного движения в зоне действия горизонтальной дорожной разметки разделяющей транспортные потоки противоположных направлений и совершил столкновение с автомобилем Changan под управлением водителя 1995 года рождения.

Пострадали оба водителя и пассажир Changan 2002 года рождения, госпитализированы в Псковскую областную больницу.

В тот же день на 120-м километре дороги Псков – Гдов - Сланцы в 15.30 женщина 1988 года рождения управляя Changan при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге, не уступив дорогу автомобилю Volkswagen под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения.