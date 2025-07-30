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Два человека погибли при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти

Выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом стал причиной дорожно-транспортного происшествия на переезде в Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

В 6:11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, двое из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались.