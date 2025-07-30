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Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на въезде в Псков. ФОТО

Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей на въезде в Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа в 13.05 на улице Николая Васильева у дома 126.

Мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 21120, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства – Huyndai Staria под управлением мужчины 1970 года рождения и врезался в него. Тот по инерции совершил наезд на стоящую впереди автомашину Chery под управлением водителя 1961 года рождения.

Пассажирка ВАЗ, женщина 1990 года рождения, получила ушибы грудной клетки, плечевого сустава, не госпитализирована. В «Хендае» пострадал водитель, у него растяжение связок грудины позвоночного отдела, из медицинского учреждения отпущен.

Все водители трезвые. Водителя ВАЗа оштрафовали по части 1 статьи 12.15 за несоблюдение безопасной дистанции. Назначен штраф в размере 2250 рублей.