АвтоМир / Происшествия / ДТП

Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области

В больницах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, один находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, еще один – в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Фотография: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

«В стационарах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшим в понедельник. Один из пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще один – в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней степени тяжести», - рассказал Кузнецов.

Он добавил, что по тяжелым пациентам проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме, пишет РИА Новости.

Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6:21 на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Смотрите также Два человека погибли при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.