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Пожилой водитель пострадал из-за съезда с дороги под Псковом

Пожилой водитель пострадал из-за съезда с дороги под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 4 августа в 17.10 у дома 1 по улице Зеленой в деревне Портянниково.

Водитель Volkswagen Polo, мужчина 1955 года рождения, не справился с управлением. Автомобиль совершил наезд на дорожный знак, затем на газовую трубу.

Водитель позднее сам обратился в травмпункт за медицинской помощью. Из медучреждения отпущен домой