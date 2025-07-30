←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе

07.08.2025 11:25|ПсковКомментариев: 0

Мальчики 2009 и 2011 годов рождения погибли в дорожно-транспортном происшествии в Гдовском районе 6 августа. Фотографии с места ДТП предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, в 23:20 на 148-м км автодороги Псков - Гдов - Сланцы в Гдовском районе водитель автомобиля ВАЗ-2111, мужчина 2005 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пострадали: водитель и два пассажира - мальчики 2009 года рождения. Еще два пассажира, мальчики 2009 и 2011 годов рождения, погибли на месте. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

