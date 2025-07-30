АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель электровелосипеда врезался в KIA на перекрестке. ВИДЕО

В Пскове водитель электровелосипеда врезался в KIA на перекрестке. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной 11 августа в 18.21.

Оба транспортных средства ожидали возможности въехать на перекресток с круговым движением на улице Индустриальной, со стороны Кузнецкой. Автомобиль остановился пропустить автомашину на главной, а двигавшийся сзади водитель СИМ – нет.

Автомашина получили технические повреждения. Участники ожидают сотрудников полиции.

По информации очевидца, один из участников - курьер на электровелосипеде