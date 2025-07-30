В Пскове водитель электровелосипеда врезался в KIA на перекрестке. ВИДЕО

В Пскове водитель электровелосипеда врезался в KIA на перекрестке. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной 11 августа в 18.21.
Оба транспортных средства ожидали возможности въехать на перекресток с круговым движением на улице Индустриальной, со стороны Кузнецкой. Автомобиль остановился пропустить автомашину на главной, а двигавшийся сзади водитель СИМ – нет.
Автомашина получили технические повреждения. Участники ожидают сотрудников полиции.
По информации очевидца, один из участников - курьер на электровелосипеде