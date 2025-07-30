АвтоМир / Происшествия / ДТП

Открытый перелом голени получил в Пскове мужчина в результате прогулки на дороге вне перехода

Открытый перелом голени получил в Пскове мужчина в результате прогулки на дороге вне перехода. Наезд на пешехода произошел 11 августа в 15.25 на улице Чудской у дома №8 по улице Ижорского Батальона, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Водитель грузовой автомашины 2818 S, мужчина 1993 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1951 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Пешеходу диагностировали открытый перелом костей голени и стопы левой ноги. Он доставлен в Псковскую городскую больницу.

Водитель трезвый.