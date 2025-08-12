АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водители двух автомобилей пострадали в результате ДТП в Псковском районе

Водители двух автомобилей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе 13 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 10:30 на 15 км автодороги Череха - Назимово Псковского района водитель автомобиля Nissan Juke, мужчина 1979 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Caravelle под управлением мужчины 1958 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители двух автомобилей, госпитализированы. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.