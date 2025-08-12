АвтоМир / Происшествия / ДТП

Две девушки пострадали при столкновении машин на Рижском проспекте в Пскове

Две девушки пострадали при столкновении автомашин на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа в 15.45 у дома 79.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Водитель KIA Spectra, мужчина 1998 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Ford Focus под управлением девушки 2006 года рождения, выполнявшей поворот налево, и совершил столкновение. Изначально происшествие было оформлено как ДТП без пострадавших, с техническими повреждениями.

По предварительной информации, пострадали водитель Ford и пассажирка. Из областной больницы в 22.30 в полицию поступило сообщение об обращении за помощью водителя «Форда». Выявлены ушибы нижней части спины и таза. Осмотрена медиками, отпущена.

Также с жалобами обратилась пассажирка автомашины, выявлено растяжение связок аппарата шейного отдела позвоночника. Не госпитализирована.

По факту происшествия ведется проверка.