Причиной тройного ДТП в Пскове на съезде с моста Невского стал объезд неровности

Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось в Пскове 25 августа на съезде с моста Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло в 16.45 на улице Чудской у дома 12 по Алмазной.

Водитель Lada Largus, мужчина 1980 год рождения, совершил столкновение с автомобилем Lada Kalina с прицепом под управлением мужчины 1993 года рождения, который, в свою очередь, по инерции врезался в Mazda CX-5 под управлением женщины 1970 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель «Ларгуса» в объяснении сообщил, что объезжая неровности дорожного полотна, не увидел загоревшийся сигнал «стоп» на прицепе. Ему назначен штраф в размере 2250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции.

Еще одно ДТП произошло в тот же день в 21.57 на улице Труда у дома 47. Водитель Volvo, женщина 1984 года рождения, при перестроении совершила столкновение с KIA под управлением молодого человека 2005 года рождения, который двигался прямо.

Пострадавших нет, водитель Volvo привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом). Назначен штраф 500 рублей.