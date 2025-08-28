АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пскович госпитализирован после аварии на мотоцикле в деревне Борисовичи

Вчера около 22:35 в районе деревни Борисовичи Псковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер», мужчина 2007 года рождения, управляя транспортным средством без защитного шлема, не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем «ДЖАН», за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения, движущийся по главной дороге.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.