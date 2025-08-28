АвтоМир / Происшествия / ДТП

ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся в Псковском районе, пострадали двое

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В 18.10 у дома №6 в деревне Абросово водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 2002 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, не справился с управлением на прямом участке дороги и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажир 2009 года рождения. Не госпитализированы. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.