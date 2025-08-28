АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина пострадала в массовой аварии на трассе Р-23 «Псков»

Массовая авария произошла на автодороге Р-23 в Лужском районе Ленобласти. Пострадала пассажирка одной из четырех машин.

Как сообщает ГКУ «Леноблпожспас», около четырех часов вечера, 14 сентября, стало известно о ДТП на 136-м км трассы Р-23 «Псков». Несколько легковых автомобилей столкнулись на участке в Толмачевском городском поселении под Лугой.

В аварию попали четыре машины – Subaru, Toyota RAV4, Reno Logan и Lada Vesta. Женщина в салоне Lada получила травмы. На месте работал личный состав 137-й пожарной части Лужского отряда Леноблпожспаса.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на трассе Р-23 произошла и другая авария – в этот раз в Гатчинском округе. На автодороге мотоцикл «вошел в лоб» кроссоверу, пострадал водитель байка, пишет 47news.ru.

Кроме того, 13 сентября вечером на Р-23 столкнулись сразу пять легковушек. Машины заняли несколько полос, но обошлось без пострадавших.