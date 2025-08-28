←   ПЛН
18-летний водитель устроил ДТП на «четырех углах» в Пскове. ФОТО, ВИДЕО

22.09.2025 22:04

18-летний водитель устроил ДТП на «четырех углах» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 20 сентября в 22.00 у дома 7/31а по Рижскому проспекту.

Водитель Opel Insignia, молодой человек 2007 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомашине Audi A4 под управлением молодого человека 2003 года рождения.

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

«Опель» двигался по улице Горького со стороны улицы Конной, «Ауди» - по Горького от улицы Пароменской.

Водитель «Опеля» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, оштрафован на 1000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
