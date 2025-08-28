АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на перекрестке разбиты две автомашины: оба водителя двигались на запрещающий сигнал

В Пскове на улице Леона Поземского две автомашины столкнулись при проезде на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 24 сентября в 20.15 на улице Поземского 21/1, на пересечении с улицей Набат.

Водитель Ford, мужчина 1987 года рождения, двигаясь на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1996 года рождения, который также двигался на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавших нет. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Сообщается, что водитель «Мицубиси» поворачивал налево на запрещающий сигнал светофора, «Форд» двигался прямо на запрещающий сигнал светофора.

Оба участника ДТП привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора.