В Пскове мотоциклист опрокинулся и врезался в легковой автомобиль на мосту

В Пскове мотоциклист опрокинулся и врезался в легковой автомобиль на мосту Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 28 сентября в 20.00 напротив дома №2 по улице 2-я Береговая.

Водитель мотоцикла Honda Hornet, молодой человек 1994 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, совершил опрокидывание на проезжей части с последующим столкновение с автомашиной Toyota Mark II под управлением мужчины 1986 года рождения.

В результате столкновения водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение. После отпущен.

Сообщается, что оба водителя трезвые.

Водитель «Тойоты» в объяснении сообщил, что двигался по мосту Невского в сторону улицы Коммунальной, на середине моста почувствовал удар в задний бампер.