АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель ВАЗ врезался в Mitsubishi Outlander, в опору освещения и сбежал

06.10.2025 15:17|ПсковКомментариев: 0

В Пскове ищут водителя ВАЗа, который врезался в Mitsubishi Outlander и затем в опору освещения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 октября в 19.45 на 285-м километре 933 метре автодороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков (Ленинградское шоссе).

Неустановленный водитель ВАЗ 2112 совершил столкновение с Mitsubishi Outlander под управлением водителя 1975 года рождения, после наезд на световую опору. Пострадавших нет.

Водитель ВАЗ с места ДТП скрылся. Ведется розыск.

Добавим, ВАЗ до сих пор находится на обочине дороги.

Источник: Псковская Лента Новостей
