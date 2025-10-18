Водитель ВАЗ попал в ДТП из-за выбежавшего животного в Невеле

На улице Ленкоммуны, напротив дома №99 в городе Невеле произошла дорожная авария 27 октября в 12:40, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.
Водитель автомобиля ВАЗ 2107, мужчина 2003 года рождения, при объезде внезапно выбежавшего на проезжую часть животного не справился с управлением. В результате заноса автомобиля произошло столкновение с опорой линии электропередачи.
Автомобиль получил технические повреждения, а водителю оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия.
Госпитализация не потребовалась.