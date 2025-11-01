←   ПЛН
23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове

01.11.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности вечернего дорожно-транспортного происшествия на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП произошло 31 октября в 23.30 у дома №93. 

По предварительной информации, водитель «Ауди А8», молодой человек 2005 года рождения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Гольф» под управлением водителя 2002 года рождения.

 

23-летний водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия.

Водитель «Ауди» трезвый. Также сообщается, что после ДТП он наехал на опору светофора и элемент благоустройства.

В результате ДТП было перекрыто движение транспорта по участку Рижского проспекта.

Источник: Псковская Лента Новостей
