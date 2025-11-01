АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина погибла в ДТП на автодороге Псков – Гдов

В Гдовском районе женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 31 октября в 14.17 на 70-м километре дороги Псков – Гдов - Сланцы.

Женщина 1988 года рождения за рулем Toyota Auris не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, съехала в левый по ходу движения кювет.

Водитель погибла до приезда скорой медицинской помощи. Пассажирка, девочка 2018 года рождения, госпитализирована.