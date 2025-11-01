АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два водителя пострадали при столкновении на перекрестке в Пскове

Два водителя пострадали при столкновении на перекрестке в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября в 18.00 на улице Льва Толстого у дома 42, на пересечении с улицей Вокзальной.

Мужчина 1984 года рождения, управляя автомашиной Kia Venga, на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора при повороте налево не уступил дорогу Mitsubishi Outlander под управлением женщины 1994 года рождения. В результате «Мицубиси» совершил наезд на бордюрный камень и потом на дерево.

Двое пострадали. Водитель «Киа» с травмами госпитализирован. Женщина на «Мицубиси» после осмотра отпущена.

Водитель «Мицубиси» трезвая. По второму участнику информация уточняется, так как из-за травм был сразу госпитализирован.