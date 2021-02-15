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В Пскове будут развивать сеть заправок электромобилей

13.08.2021 19:32|ПсковКомментариев: 0

В Пскове прошло совещание по вопросу организации мест заправки электромобилей. Его провел исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин. Об этом сити-менеджер сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Участники совещания выразили готовность оказать содействие в развитии сети заправочных станций, в том числе путем предоставления парковочных мест на территории крупных торговых центров и гостиниц города», - написал руководитель администрации областного центра.

По итогам совещания Борис Елкин поручил проработать схему размещения электрозаправок. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, Борис Елкин выразил готовность оказать потенциальным инвесторам помощь в организации установки электрозаправок, в том числе в предоставлении земельных участков в городе Пскове. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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