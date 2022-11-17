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Интерактив: Зеленый светофор - дорога в рай

Жизнь пешеходом в Пскове давно приучила к тому, что нужно обязательно смотреть по сторонам, даже идя на зеленый сигнал светофора. Тут тебе и удивленные лица водителей, которые с непониманием смотрят на тебя, когда ты переходишь дорогу на улице Чудской, а они поворачивают с Алмазной.

В этот раз отличился перекресток на Октябрьском проспекте с вафельной разметкой, а именно переход от угла Детского парка до дома №22 по Октябрьскому проспекту. Всё по стандартам: загорелся нужный свет - посмотрела по сторонам - пошла. Тут на середине пути слышу резкий звук торможения. Остановилась, смотрю - на вафельной разметке пытается остановится красный автомобиль. Самое интересное - дальше. Женщина за рулем, увидев, что я никуда не собираюсь двигаться дальше, давит на газ и с высокой скоростью проезжает мимо меня. Причем у водителя был уверенный взгляд, будто так и надо ездить.

Номера, к сожалению, запомнить не удалось, только регион «790» (да и кому это надо в такой стрессовой ситуации?!). Переходя остаток дороги, под шок и оханье идущей позади меня бабушки, задумалась: «Получить штраф за стояние на вафельной разметке настолько страшно, что водитель готов задавить пешехода?»

Уважаемые водители и пешеходы, давайте бережнее и с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения.

Евгения