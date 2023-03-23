Фотофакт: огромная пробка образовалась в районе Дамбы в Пскове

На участках улиц Германа и Пожиговской в Пскове временно ограничат движение

В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Полосу движения закроют на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове с 25 апреля

Опубликован график ограничения движения в Пскове с 5 до 9 мая

Участок улицы Ленина в Пскове закроют для транспорта до конца лета

Движение транспорта ограничат по участку улицы Леона Поземского в Пскове до 28 июля