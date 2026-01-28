Интерактив: Приятный «сюрприз» в областной больнице

За информацию данного раздела ЭПИ «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Я всё чаще сталкиваюсь с ситуацией, что найти узкого специалиста или даже хорошего педиатра в Пскове по ОМС очень сложно, записаться к врачу очень сложно, иногда складывается ощущение, что надо пройти семь кругов ада, чтобы быть уверенным, что «не залечат».

У меня было долгое и стойкое убеждение, что многие доктора в Пскове — это абсолютно немотивированные специалисты, которые делают свою работу ради стажа, либо они неприступны. Примерно с 2024 года я уже не лечу ребенка в нашей поликлинике, так как лечение часто назначают, кажется, «на отвали». С тех пор как на нашем участке в поликлинике на улице Алтаева вместо замечательного педиатра Денисова М. В. поставили фельдшера, я зареклась обращаться туда. К другим врачам не допускают.

Был случай, когда я вызвала врача на дом для ребенка, мне мало того, что два раза нахамили на мои вопросы, так и назначили неверное лечение. У ребенка появились осложнения — начался отит. Было чувство, что доктор просто назначал всё подряд. Я не стала ругаться, я просто отправилась в областную больницу. Туда я приехала с надеждой, что мне помогут. Я уже была настроена на негативный исход, что нас не примут, так как и вахтёр нас встретила не очень приветливо. Но, к моему удивлению, дальше всё сложилось намного лучше.

Доктор осмотрел ребенка, назначил лечение, и всё прошло. Честно признаюсь, я чаще прибегаю теперь к платным услугам, но всё-таки, когда мы платим налоги, хочется в экстренных ситуациях обращаться к профессионалам по ОМС, и как раз таковых я встретила в областной. Позже мы попали в эту больницу уже по другим причинам. Не без проблем, но нам помогли! Наверно, единственным замечанием я могла бы назвать то, что малышей и больших клали вместе, старшие обижали младших. Но можно отметить именно отношение врачей, персонала, тщательность диагностики, грамотные назначения. Врачи неврологического отделения Цесля Н. Г. и Дементьева Т.В. действительно профессионалы своего дела, очень корректные и грамотные.

Я уверена, что в нашем городе много хороших докторов, и так хотелось бы, чтобы каждый мог обращаться к ним. Хочется, чтобы врачи работали по призванию, у нас много прекрасных специалистов, как бы было хорошо, чтобы зарплата и график их устраивали, а люди не были вынуждены платить втридорога, чтобы получить то, что им полагается по закону.

Анастасия